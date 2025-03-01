Yavru Kartallar Çorlu’ya karşı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, ligin 22. haftasında Çorluspor 1947'nin konuğu olacak. Haftaya 21 puanla 11. sırada giren yeşil-beyazlılar, 36 puanla 5. sırada yer alan rakibe karşısında puan mücadelesi verecek. Çorluspor 1947 ile Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor arasında; 2 Mart Pazar günü General Basri Saran Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Düdük Serkan Pınar'da
Çorluspor 1947 ile Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Van bölgesi hakemlerinden Serkan Pınar yönetecek. Pınar'ın yardımcılıklarını İlker Ayten ve Abdullah Özcan üstlenecek. Kemal Dizdar ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak. (Selman Kaya)