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Yavru Kartallar ilk kez yenildi!

Selman Kaya
Muhabir
Yavru Kartallar ilk kez yenildi!

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, 2025 yılının ilk mağlubiyetini aldı. Mütevazı bir kadroyla mücadele etmesine rağmen büyük hayaller ve hedefler barındıran Yavru Kartallar, Çorluspor 1947 deplasmanından beklenmedik bir sonuçla döndü. 

5 hafta sonra mağlup oldu 

Ligin 22. haftasında Çorluspor 1947'ye konuk olan ve rakibine 3-0 mağlup olan Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, uzunca bir sürenin ardından mağlubiyet yaşadı. Son haftalardaki çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken yeşil-beyazlılar, 5 haftalık aranın ardından mağlubiyet yaşadı. Yavru Kartallar en son geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta evinde ağırladığı Efeler 09'a mağlup olmuştu.  

Tüm rakipler mağlup 

Çorlu deplasmanından eli boş dönen Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, rakiplerinin de mağlup olmasıyla derin bir nefes aldı. Yavru Kartallar'ın direkt rakiplerinden Alanya 1221, Bayburt Özel İdarespor, Efeler 09 ve 1923 Mustafakemalpaşa haftayı puansız geçti. 

(Selman Kaya)

 

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