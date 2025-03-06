Yavru Kartallar Ordu mesaisinde

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, ligin 23. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı 52 Orduspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Liderden puan istiyor
Kritik bir dönemden geçen Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, rakibin konumuna bakmaksızın kendi oyununu oynamak için sahaya çıkacak. Liderlik koltuğunda oturan 52 Orduspor'a tempolu bir şekilde hazırlanan Yavru Kartallar, iç sahada oynamanın avantajını kullanarak zorlu maçtan puan ya da puanlar almak istiyor.
(Selman Kaya)