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TikTok yapay zeka projesini sabote eden stajyeri kovdu

TikTok yapay zeka projesini sabote eden stajyeri kovdu
TikTok’un sahibi ByteDance, bir stajyerini yapay zeka (AI) modellerinden birinin eğitimine “kötü niyetli müdahalede bulunduğu“ gerekçesiyle işten çıkardığını duyurdu.

Olay, hafta sonu sosyal medyada yayılan haberlerle gündeme geldi. Çinli teknoloji devinin ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu Doubao, ülkedeki en popüler yapay zeka uygulamalarından biri olarak biliniyor.

ByteDance, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen kişi reklam teknoloji ekibinde stajyerdi ve yapay zeka laboratuvarı ile herhangi bir deneyimi yoktu" dedi.

Ayrıca, stajyerin sosyal medya profilinde ve bazı medya haberlerinde yer alan bilgilerin yanlış olduğunu vurguladı.

Şirket, ticari çevrimiçi operasyonlarının ve büyük dil yapay zeka modellerinin stajyerin eylemlerinden etkilenmediğini belirtti.

10 Milyon dolarlık zarar iddiaları yalanlandı

ByteDance, olayın ardından yapay zeka eğitim sistemini oluşturan binlerce güçlü grafik işlem biriminden (GPU) oluşan bir sistemin zarar görmesi sonucu 10 milyon dolarlık bir kayıp yaşandığına dair iddiaları da yalanladı. Şirket, stajyerin işine Ağustos ayında son verildiğini ve üniversitesi ile ilgili sektörel kurumları bilgilendirdiğini ifade etti.

Yapay zekaya yatırım devam ediyor

ByteDance, TikTok ve Çin'deki muadili Douyin gibi dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarının sahibi olarak, yapay zeka ve algoritma geliştirme konusundaki lider firmalardan biri olarak görülüyor. Şirket, Doubao gibi yapay zeka sohbet robotları ve Jimeng adlı metinden videoya dönüştürme aracı gibi birçok uygulamada yapay zeka teknolojilerini kullanmaya devam ediyor.

ByteDance'in, Çin ve dünya genelinde yapay zeka alanına yaptığı büyük yatırımlar hız kesmeden sürüyor.

Kaynak: AA

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