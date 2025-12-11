GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

12 Aralık Cuma Günü Okullar Tatil Edilecek mi? Yarın Okullar Tatil Mi?

12 Aralık Cuma Günü Okullar Tatil Edilecek mi? Yarın Okullar Tatil Mi?

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 12 Aralık Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

İşte Meteoroloji uyarıları ve valilik açıklamalarına dair güncel bilgiler:

Meteoroloji Kar Uyarısı

Etkilenen Bölgeler: Ardahan, Kars, Bitlis, Muş, Van ve Erzurum çevrelerinde kar yağışı yaşamı etkilemeye devam ediyor.

Beklenti: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre bölgedeki yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

12 Aralık Cuma Günü Okullar Tatil Mi?

Güncel durum itibarıyla:

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı görülen illerin valilikleri tarafından, 12 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir duyuru yapılmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili valiliklerden resmi bir açıklama gelmediği sürece, eğitim ve öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecektir.

Önemli Hatırlatma:

Kar tatili kararları, genellikle yağışın şiddetine ve ulaşımı olumsuz etkileme durumuna bağlı olarak, il/ilçe bazında Valilikler tarafından akşam saatlerinde veya sabaha karşı ilan edilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

