GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,16
EURO
50,60
STERLİN
58,06
GRAM
6.233,32
ÇEYREK
10.237,11
YARIM ALTIN
20.374,91
CUMHURİYET ALTINI
40.621,21
YAŞAM Haberleri

2025 Milli Piyango Büyük İkramiyesi Hangi Numaraya Çıktı? Büyük İkramiye Hangi İllere Çıktı?

2025 Milli Piyango Büyük İkramiyesi Hangi Numaraya Çıktı? Büyük İkramiye Hangi İllere Çıktı?

2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi sonuçları ve geçen yıl 2024 talihlisi merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte güncel ve resmi açıklamalara göre 2025 sonuçları, büyük ikramiye detayları, 2024 sonucu ve sonuç sorgulama bilgileri:

2025 Milli Piyango Büyük İkramiyesi Hangi Numaraya Çıktı?

31 Aralık 2024'te gerçekleştirilen 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde (600 milyon TL) büyük ikramiye "1052448” numaralı bilete isabet etti. Bu büyük ikramiye üç çeyrek bilet üzerinden paylaştırıldı.

Büyük İkramiye Hangi İllere Çıktı?

2025 yılbaşı büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletler şu illerde satıldı:
• Bursa – Osmangazi
• Antalya – Muratpaşa
• İzmir – Bergama 

Geçen Sene 2024 Yılbaşı Talihlisi Kimdi?

2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlenmişti. Bu çekilişte büyük ikramiye tek bir tam bilete çıkmış ve büyük ikramiyeyi kazanan numara "3550054” olarak açıklanmıştı.

Milli Piyango Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

  • Milli Piyango Online resmi web sitesi üzerinden bilet numarası girilerek sorgulama yapılabilir.

  • Milli Piyango mobil uygulaması ile bilet üzerindeki QR kodu okutularak anında sonuç öğrenilebilir.

  • Canlı sonuçlar çekiliş sonrası MPİ online listesi üzerinden açıklanır. (sabirgazetesi.com)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER