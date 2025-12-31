2025 Milli Piyango Büyük İkramiyesi Hangi Numaraya Çıktı? Büyük İkramiye Hangi İllere Çıktı?

2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi sonuçları ve geçen yıl 2024 talihlisi merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte güncel ve resmi açıklamalara göre 2025 sonuçları, büyük ikramiye detayları, 2024 sonucu ve sonuç sorgulama bilgileri:
2025 Milli Piyango Büyük İkramiyesi Hangi Numaraya Çıktı?
31 Aralık 2024'te gerçekleştirilen 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde (600 milyon TL) büyük ikramiye "1052448” numaralı bilete isabet etti. Bu büyük ikramiye üç çeyrek bilet üzerinden paylaştırıldı.
Büyük İkramiye Hangi İllere Çıktı?
2025 yılbaşı büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletler şu illerde satıldı:
• Bursa – Osmangazi
• Antalya – Muratpaşa
• İzmir – Bergama
Geçen Sene 2024 Yılbaşı Talihlisi Kimdi?
2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlenmişti. Bu çekilişte büyük ikramiye tek bir tam bilete çıkmış ve büyük ikramiyeyi kazanan numara "3550054” olarak açıklanmıştı.
Milli Piyango Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:
-
Milli Piyango Online resmi web sitesi üzerinden bilet numarası girilerek sorgulama yapılabilir.
-
Milli Piyango mobil uygulaması ile bilet üzerindeki QR kodu okutularak anında sonuç öğrenilebilir.
-
Canlı sonuçlar çekiliş sonrası MPİ online listesi üzerinden açıklanır. (sabirgazetesi.com)
