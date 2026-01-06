Adana’da Büyük Göç Patlaması Yaşanıyor

Akdeniz Bölgesi'nin önde gelen kentlerinden Adana, artan göç hareketleri ve doğal nüfus artışıyla birlikte Türkiye'nin en kalabalık illeri arasındaki konumunu 2025 itibarıyla daha da sağlamlaştırıyor. Uzun süredir yoğun göç alan şehirler arasında yer alan Adana, son yıllardaki demografik yükselişiyle yeniden dikkatleri üzerine çekiyor.

Adana'nın 2025 Nüfusu Kaç Kişi?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçmiş yıllara ait verileri ve uzmanların demografik projeksiyonları doğrultusunda yapılan tahminlere göre, Adana'nın nüfusunun 2025 yılı sonunda yaklaşık 2 milyon 290 bin kişi seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu rakam, kentin istikrarlı bir nüfus artış trendi içinde olduğunu gösteriyor.

Adana Türkiye'de Kaçıncı Sırada?



Nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'nin en kalabalık illeri arasında yer alan Adana, tahmini 2025 verilerine göre de ilk sıralardaki yerini koruyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya'nın ardından gelen Adana'nın, ülke genelinde 7. sıradaki konumunu sürdürdüğü değerlendiriliyor.

Son 10 Yılda Dikkat Çeken Artış

2014 yılında yaklaşık 2 milyon 165 bin nüfusa sahip olan Adana, geçen 10 yılı aşkın sürede yaklaşık 120 bin kişilik artış kaydetti. Göç, genç nüfus oranı ve kentleşmenin etkisiyle yaşanan bu yükseliş, Adana'yı Türkiye'nin en hızlı büyüyen büyükşehirlerinden biri haline getirdi.

2025 Yılında Adana Nüfusu Ne Kadar Olacak?

Uzmanlara göre Adana'da nüfus artışının önümüzdeki yıllarda da devam etmesi öngörülüyor. Sanayi, tarım ve ticaret olanaklarının yanı sıra büyükşehir statüsünün sunduğu avantajlar, kentin cazibesini artıran başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

2025 yılı itibarıyla 2,2 milyonu aşan tahmini nüfusuyla Adana, Türkiye'nin önde gelen metropollerinden biri olma özelliğini korurken, demografik büyümesini sürdürmesi beklenen şehirler arasında yer alıyor.

