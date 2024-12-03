AVM’lere giriş ücretli mi olacak? Yetkililerden açıklama geldi

Alışveriş merkezlerine girişte 1 TL alınacağı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak, AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Şapkacı, "Böyle bir çalışma yok, tamamen asparagas" diyerek kamuoyunu rahatlattı.
Kış aylarında vatandaşların sıkça tercih ettiği AVM'lerle ilgili gündeme gelen bu iddia, alışveriş merkezlerinin giderlerini karşılamaya yönelik olduğu ileri sürülüyordu.
Ancak Şapkacı'nın açıklamasıyla bu tartışma sona ermiş oldu.
Kaynak: Haber Merkezi