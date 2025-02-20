Bartın’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Bartın’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Bartın'da yarın okullar tatil mi?
Evet, Bartın'da il genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın tatil ilan edildi.
21 Şubat 2025 Cuma günü Bartın'da tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi?
21 Şubat 2025 Cuma günü, meteorolojik veriler doğrultusunda alınan karar gereği taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu okullarda 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi; dolayısıyla dersler işlenmeyecek.
Valilik açıklama yaptı mı?
Evet, Bartın Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara karşı önleyici tedbir olarak okullarda ara verildiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi