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Başkan Pekyatırmacı’dan ramazan ayı mesajı

Başkan Pekyatırmacı’dan ramazan ayı mesajı
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan ayı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında Ramazan ayının sabrın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi;

"Tüm hemşehrilerimizin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'ini gönülden tebrik ediyor; Ramazan ayının, ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun ki bizleri bir kez daha bu mübarek aya kavuşturdu.

Ramazan, yalnızca oruç ayı değil; aynı zamanda manevi arınmanın, sabrın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu mübarek ayda gönüller birbirine daha da yaklaşır, birlik ve beraberlik ruhu daha da pekişir. İlk sahurundan son iftarına kadar, hep birlikte ibadetlerimizle, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla bu mübarek zamanı en güzel şekilde değerlendirelim inşallah. Sevgi ve saygının pekiştiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği bu günler, insanlık için çok kıymetlidir. Bu sebeple Ramazan ayı vesilesiyle dargınlıkların son bulmasını, kalp kırgınlıklarının yerini sevgi ve hoşgörüye bırakmasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan ayının, tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını, ülkemize ve milletimize huzur getirmesini diliyorum. Rabbim, ibadetlerimizi kabul, sevdiklerimizle birlikte sağlık ve mutluluk içinde bayrama kavuşmayı nasip etsin İnşallah. Allah'a emanet olun, hayırlı Ramazanlar."

Kaynak: Haber Merkezi

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