Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Beşibiryerde hangi eşyanın bir çeşididir?” sorusunun cevabı altın sikke oldu. Detaylar haberimizde.

"Beşibiryerde”, "beşibirarada”, "beşibirlik”, "beşlik”, "beşli” adlarıyla bilinen hangisinin bir çeşididir?



7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya geleneksel takı kültürüyle ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi. Özellikle düğünlerde sık görülen "beşibiryerde”nin hangi eşyaya ait olduğu merak edildi.

Yarışmada sunulan şıklar şöyleydi:

A: Yün eldiven

B: Gümüş yüzük

C: Altın sikke

D: Yakut gerdanlık

"Beşibiryerde” Nedir? Hangi Eşyaya Aittir?

Türk kültüründe özellikle düğünlerde gelinlere takılan ve beş adet çeyrek ya da tam altının birleştirilmesiyle oluşan takıya "beşibiryerde” denir. Bu nedenle, verilen adların tamamı altın sikkelerin bir araya getirildiği süs eşyasına işaret eder.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Sorunun doğru cevabı: C: Altın sikke

Kaynak: Haber Merkezi