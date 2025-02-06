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Bu akşam hangi diziler var? 6 Şubat Perşembe 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 6 Şubat Perşembe 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı
Bu akşam televizyon ekranlarında hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kar yağışının beklendiği bu akşam, evde vakit geçirmek isteyenler “Bu akşam hangi diziler var? 6 Şubat Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8’de neler yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Perşembe akşamı yayın akışı, özellikle "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de İnci Taneleri, Now TV'de Hudutsuz Sevda ve ATV'de Başka Bir Gün ekranlara gelecek. İşte kanallara göre güncel TV yayın akışı rehberi...

Bu Akşam Hangi Diziler Var?

6 Şubat Perşembe akşamı televizyon kanallarında yayınlanacak diziler:

  • Kanal D: İnci Taneleri (Saat 20:00)
  • ATV: Başka Bir Gün (Saat 20:00, tekrar bölümleri 22:45 ve 01:00)
  • Now TV: Hudutsuz Sevda (Saat 20:00)
  • Show TV: Siyah Kalp (Saat 20:00)

Ekran başında keyifli bir akşam geçirmek isteyenler için bu diziler izlenebilir. Program detayları ve diğer yapımlar için TV yayın akışını inceleyebilirsiniz.

6 Şubat 2025 Perşembe TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri için 6 Şubat Perşembe gününe ait yayın akışı belli oldu. ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, Now TV ve TV8'de gün boyu ekrana gelecek programlar ve diziler şu şekilde:

ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Başka Bir Gün
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Başka Bir Gün
  • 22:45 Başka Bir Gün
  • 01:00 Başka Bir Gün
  • 03:30 Zembilli

Kanal D Yayın Akışı

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:15 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 İnci Taneleri
  • 00:15 Yerli Dizi
  • 02:45 Siyah Beyaz Aşk
  • 05:00 Kuzey Güney

Star TV Yayın Akışı

  • 07:00 Güne Başlarken
  • 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Kiralık Aşk
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 John Wick 3
  • 22:30 John Wick 3
  • 00:30 Yalı Çapkını
  • 03:00 Güzel Köylü
  • 05:00 Kiralık Aşk

Show TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Siyah Kalp
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Siyah Kalp
  • 00:15 Kızılcık Şerbeti
  • 02:45 Sandık Kokusu
  • 04:45 Deha

Now TV Yayın Akışı

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Hudutsuz Sevda
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20:00 Hudutsuz Sevda
  • 23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
  • 02:15 Adım Farah
  • 04:30 Mehmet Özer ile Mutfakta
  • 05:45 Şahane Hayatım

TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 Gel Konuşalım
  • 12:15 Survivor All Star - Gönüllüler
  • 13:15 Survivor Panorama
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star - Gönüllüler
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
  • 03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 Gel Konuşalım

Kaynak: Haber Merkezi

  • #bu akşam hangi diziler var

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