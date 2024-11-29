DeFacto Irak’taki 25’inci mağazasını açtı

Ev giyiminden ayakkabıya, aksesuardan iç giyime kadar birçok farklı kategoride binlerce ürünü bir arada sunan DeFacto, Bağdat'taki Jadriya Mall'da açtığı yeni mağazasıyla ülkede bulunduğu nokta sayısını 25'e yükseltti. Markanın bin 136 metrekarelik yeni mağazasında kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerindeki giyim, aksesuar ve ayakkabı gibi binlerce ürünü müşterilerinin beğenisine sunulacak.
Asya'dan Avrupa'ya kadar 6 farklı kıtada milyonlarca müşteriye ulaşan DeFacto, yurt içi ve yurt dışı mağazalarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.
Kaynak: DHA