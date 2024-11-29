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DeFacto Irak’taki 25’inci mağazasını açtı

DeFacto Irak’taki 25’inci mağazasını açtı
Dünyanın dört bir yanında 500’den fazla mağazada müşterileriyle buluşan ve online operasyonlarıyla hizmet veren DeFacto, Irak’ta yeni mağazasını açtı. DeFacto, 25’inci mağazasını Bağdat’taki Jadriya Mall’da müşterileriyle buluşturdu.

Ev giyiminden ayakkabıya, aksesuardan iç giyime kadar birçok farklı kategoride binlerce ürünü bir arada sunan DeFacto, Bağdat'taki Jadriya Mall'da açtığı yeni mağazasıyla ülkede bulunduğu nokta sayısını 25'e yükseltti. Markanın bin 136 metrekarelik yeni mağazasında kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerindeki giyim, aksesuar ve ayakkabı gibi binlerce ürünü müşterilerinin beğenisine sunulacak.

Asya'dan Avrupa'ya kadar 6 farklı kıtada milyonlarca müşteriye ulaşan DeFacto, yurt içi ve yurt dışı mağazalarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

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