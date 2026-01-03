Tıp tarihinde organ nakli, modern cerrahinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. İlk başarılı uygulama, sonraki tüm nakillere kapı aralamıştır.
Dünya'da ilk başarılı organ nakli hangi organ ile yapılmıştır?
Cevap: Böbrek
Dünya'da ilk başarılı organ nakli, 1954 yılında böbrek nakli ile gerçekleştirilmiştir. ABD'de yapılan bu operasyon, tek yumurta ikizi olan iki kardeş arasında uygulanmış ve organ reddi yaşanmadığı için tıp tarihinde bir ilk olarak kabul edilmiştir.
Kaynak: Haber Merkezi