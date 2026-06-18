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YAŞAM Haberleri

E-İhracatta Lojistik Süreçlerinizi ShipEntegra ile Tek Çatı Altında Yönetin

E-İhracatta Lojistik Süreçlerinizi ShipEntegra ile Tek Çatı Altında Yönetin
E-ticaretin globalleşmesiyle birlikte Türkiye’den dünyaya satış yapmak her zamankinden daha kolay hale geldi. Amazon, Etsy, eBay ve Shopify gibi platformlar sayesinde işletmeler artık milyonlarca uluslararası müşteriye ulaşabiliyor. Ancak satış hacmi büyüdükçe lojistik süreçler de daha karmaşık bir hale geliyor. Kargo yönetimi, gümrük işlemleri, sipariş takibi ve farklı satış kanallarının yönetimi, e-ihracat yapan işletmeler için önemli operasyonel zorluklar oluşturabiliyor. İşte tam bu noktada https://www.shipentegra.com/ e-ihracat yapan işletmeler için kapsamlı bir teknoloji ve lojistik altyapısı sunuyor.

Kolay Kargo Yönetimi

Özellikle farklı kargo firmalarıyla çalışan işletmeler için süreçlerin ayrı paneller üzerinden yönetilmesi ciddi zaman kaybına neden olabiliyor. Gönderi oluşturma, takip numaralarının işlenmesi, maliyet hesaplamaları ve teslimat süreçlerinin kontrolü manuel ilerlediğinde hata riski de artıyor. Bunun yanında her ülkenin farklı gümrük uygulamalarına sahip olması ve uluslararası gönderilerde değişen maliyetler, operasyonları daha karmaşık hale getirebiliyor.

Bu nedenle günümüzde e-ihracat yapan işletmeler yalnızca bir kargo firmasına değil, tüm süreçleri tek noktadan yönetebilecek entegre çözümlere ihtiyaç duyuyor. Siparişlerin otomatik olarak aktarılması, gönderilerin merkezi olarak yönetilmesi ve lojistik süreçlerin tek panel üzerinden takip edilmesi, işletmelerin operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırıyor.

ShipEntegra ile E-İhracat Kolay!

ShipEntegra, UPS, DHL, FedEx, TNT ve PTT gibi global ve yerel taşıyıcılarla entegre çalışan yapısı sayesinde gönderilerinizi tek ekrandan yönetmenize olanak tanıyor. Aynı zamanda Amazon, Etsy ve diğer popüler pazar yerleriyle sağlanan entegrasyonlar sayesinde siparişler otomatik olarak sisteme aktarılıyor, kargo etiketleri kolayca oluşturulabiliyor ve takip bilgileri ilgili platformlara iletilebiliyor. Kargo fiyat hesaplama ve gümrük hesaplama araçları ise gönderi öncesinde maliyetlerin daha net görülmesine yardımcı olarak sürpriz masrafların önüne geçiyor.

220'den fazla ülkeye gönderim yapılabilen güçlü altyapısıyla ShipEntegra, hem bireysel satıcıların hem de işletmelerin global pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tek panel üzerinden yönetilebilen operasyonlar sayesinde zaman tasarrufu elde edilirken, süreçlerin daha kontrollü ve verimli şekilde ilerlemesi mümkün hale geliyor.

Kısacası e-ihracatta başarı artık yalnızca doğru ürünü bulmakla değil, siparişten teslimata kadar tüm süreçleri etkin şekilde yönetebilmekle mümkün. Operasyonel yükü azaltmak, lojistik süreçleri sadeleştirmek ve global pazarlarda büyümek isteyen işletmeler için ShipEntegra, e-ihracat yolculuğunu kolaylaştıran güçlü bir çözüm sunuyor.

Kaynak: Bülten

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