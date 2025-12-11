GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Emir Can İğrek Kimdir? Yaşı, Kariyeri ve Müzik Yolculuğu

Genç yaşına rağmen Türk müzik sahnesinde özgün şarkı sözleri ve tarzıyla kendine sağlam bir yer edinen Emir Can İğrek'in hayatı ve kariyerine dair merak edilenler:

Emir Can İğrek Hakkında Temel Bilgiler

Bilgi Detay
Doğum Tarihi 2 Nisan 1993
Yaşı (2025 İtibarıyla) 32
Doğum Yeri / Nereli Tekirdağ, Çerkezköy
Meslek Şarkıcı, Şarkı Yazarı, Besteci

Müzik Kariyeri ve Dönüm Noktaları

Emir Can İğrek'in müzik yolculuğu ve kariyerindeki önemli adımlar:

Müziğe Başlangıç: Müziğe küçük yaşlarda, doğduğu şehirde kurduğu sahne gruplarıyla adım attı.

Eğitim: Üniversite eğitimini son yılında bırakarak Nazım Hikmet Akademisi'nde şan ve solfej eğitimi aldı. Burada dört yıl boyunca tenor olarak koro çalışmaları yaptı.

Kariyer Başlangıcı (2015): Müzik kariyerine 2015 yılında "Müzik Kutusu" adlı teklisiyle başladı.

İlk Albüm (2018): İlk uzunçalar albümü olan **"Ağır Roman"**ı 2018'de yayımlayarak müzik dünyasında dikkat çekti.

Çıkış Şarkısı (2019): "Nalan" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı ve büyük bir popülerlik kazandı.

Başarılar: 2020 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ve 18. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde "En İyi Pop Müzik Sanatçısı" ödüllerini kazandı.

İşbirlikleri: Kariyerinde Cem Adrian ve Zeynep Bastık gibi önemli isimlerle düetler yaparak ve birçok sanatçıya beste vererek çalışmalarını çeşitlendirmiştir.

Eğitim Durumu

Müzik kariyerine odaklanmasının yanı sıra, Emir Can İğrek Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir.

