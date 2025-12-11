Hangisi, diğer adları “çembalo“ ve “çimbali“ olan, klavyeli ve telli bir çalgıdır?
Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan “Çembalo adı hangi çalgıya aittir?” sorusunun cevabı klavsen oldu. Detaylar haberimizde.
11 Aralık 2025 yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya müzik tarihinden önemli bir enstrüman bilgisi soruldu. "Çembalo” adıyla da bilinen bu çalgının hangi seçenek olduğunu bulmak izleyiciler arasında da merak uyandırdı.
Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:
A: Mandolin
B: Ukulele
C: Akordeon
D: Klavsen
"Çembalo” Hangi Enstrümanın Diğer Adıdır?
"Çembalo” ve "çimbali”, müzik tarihinde barok dönemle özdeşleşmiş bir çalgıyı ifade eder: Klavsen
Klavsen, klavyeli ve telli bir çalgıdır ve tuşlara basıldığında tellerin mızrap benzeri bir mekanizma ile çekilmesiyle ses çıkarır. Bach ve Handel gibi büyük besteciler bu enstrümanı sıkça kullanmıştır.
