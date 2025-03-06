Karaman’da birçok mahallede su kesintisi! İşte o mahalleler
Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, altyapı çalışmaları ve depo bağlantı işlemleri nedeniyle 6 Mart 2025 Perşembe günü bazı mahallelerde su kesintisi uygulayacak.
Bu kesinti, 09:00'da başlayıp yaklaşık 9 saat sürecek. Su kesintisinden etkilenecek mahalleler ve detaylar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Karaman Belediyesi'nin resmi web sitesi veya iletişim kanallarını takip edebilirler. Su kesintisi öncesinde gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşların mağduriyet yaşamaması açısından önemlidir.
Karaman'da Yarın Su Kesintisi Yaşanacak Mahalleler
Karaman'ın birçok ilçesinde su altyapı çalışmaları kapsamında, 6 Mart Perşembe günü saat 09:00 - 23:59 arasında su kesintisi uygulanabilir.
Vatandaşların beklenmedik su kesintisi yaşamaması için Aksaray Belediyesi'nin internet sitesinden mahalle mahalle güncel kesinti bilgileri paylaşılmaktadır.
Karaman'da su kesintisinden etkilenecek mahalleler ve detaylı bilgiler için TIKLAYINIZ
Kaynak: Haber Merkezi
#Karaman’da Yarın Su Kesintisi Yaşanacak Mahalleler
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