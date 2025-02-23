Konya Çumra’da Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya’nın güneydoğusunda yer alan Çumra ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
Çumra'da Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Çumra, ova yapısına sahip bir ilçe olmasına rağmen, zaman zaman sert hava koşullarıyla karşılaşabiliyor. Son günlerde etkisini artıran soğuk hava ve beklenen kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı zorlaştırabilir. Çumra'da eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.
Çumra'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Çumra'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için yetkililerden gelecek duyuruları bekliyor. Konya Valiliği ve Çumra Kaymakamlığı tarafından yapılacak açıklamalar büyük önem taşıyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Çumra'da Kar Tatili Var Mı?
Çumra'da devam eden soğuk hava ve beklenen kar yağışı nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Ancak, şu ana kadar Çumra Kaymakamlığı veya Konya Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililerin açıklamaları yakından takip ediliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”