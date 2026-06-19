Köpeklerde Gıda Hassasiyeti Sessiz Belirtilerle Başlayabilir

Köpeğinizin son dönemde daha fazla kaşındığını, patilerini sık sık yaladığını ya da mama sonrası sindirim sorunu yaşadığını fark ettiniz mi?

Köpeklerde gıda hassasiyeti her zaman ani ve belirgin bir tabloyla ortaya çıkmaz. Bazen hafif bir kaşıntı ile başlar. Bazen dışkı düzeni değişir. Bazı köpeklerde ise kulak çevresinde kızarıklık, tüylerde matlaşma veya huzursuzluk dikkat çeker.

Bu işaretler tek başına tanı anlamına gelmez. Yine de tekrar eden belirtiler varsa, mama kabında ne olduğuna daha dikkatli bakmak gerekir.

Hipoalerjenik Köpek Maması Neden Tercih Edilir?

Hipoalerjenik köpek maması, gıda hassasiyeti veya intolerans şüphesi olan köpeklerde beslenmeyi daha kontrollü hale getirmek için geliştirilir. Bu mamalarda protein kaynağı, sindirilebilirlik ve içerik dengesi daha özenli planlanır.

Profpetmama'nın Türkiye'de satışını yaptığı PRO-VET Ultimate Hipoalerjenik Köpek Maması , gıda hassasiyeti ve özel beslenme ihtiyacı olan köpekler için geliştirilen veteriner mama seçenekleri arasında yer alıyor. Ürün hakkında bilgi almak isteyenler adresini inceleyebilir.

Özellikle hassas bünyeli köpeklerde kullanılan proteinin yapısı önemlidir. Hidrolize protein içeren formüllerde proteinler daha küçük parçalara ayrılır. Bu yapı, bazı köpeklerde beslenme sürecinin daha rahat ilerlemesine yardımcı olabilir.

Hipoalerjenik köpek maması seçimi ise yalnızca kaşıntı görüldüğü için yapılmamalı. Veteriner hekimin değerlendirmesi, özellikle uzun süren deri ve sindirim sorunlarında daha doğru bir yol haritası sağlar.

Hangi Belirtiler Mama Hassasiyetini Düşündürebilir?

Köpeklerde mama hassasiyeti farklı şekillerde kendini gösterebilir. Her köpekte aynı belirti görülmez.

Dikkat edilmesi gereken bazı durumlar şunlardır:

Sürekli veya tekrarlayan kaşıntı

Patileri yalama

Kulak çevresinde kızarıklık

Mama sonrası gaz veya sindirim sorunu

Dışkı düzeninde değişiklik

Tüylerde matlaşma

Deride kızarıklık veya hassasiyet

Bu belirtilerin pire, çevresel alerjenler ya da farklı deri problemleriyle de ilişkili olabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden mama değişimi tek başına çözüm gibi görülmemeli, süreç veteriner hekimle birlikte değerlendirilmelidir.

Hipoalerjenik Köpek Maması Seçerken İçerik Neden Önemli?

Hipoalerjenik köpek maması alırken ürünün yalnızca "hassas köpekler için” ifadesi taşıması yeterli değildir. İçerikte kullanılan protein kaynağı, yağ asitleri, prebiyotik destekler ve köpeğin genel sağlık durumu birlikte düşünülmelidir.

PRO-VET Ultimate Hipoalerjenik Köpek Maması, hidrolize balık proteini bazlı yapısıyla gıda hassasiyeti olan köpekler için geliştirilmiş özel formüllerden biridir. İçeriğindeki somon yağı ve hodan yağı, deri ve tüy sağlığını destekleyen bileşenler arasında yer alır.

Formülde bulunan MOS ve FOS prebiyotikler sindirim sistemi desteği açısından dikkat çekerken, taurin ve L-karnitin de ürünün kalp desteği tarafındaki konumunu güçlendirir.

Kaynak: Bülten