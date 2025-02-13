Leyla 21.bölüm izle! Leyla 21. Bölüm Tek Parça Full İzle

Leyla 21. Bölüm NOW ekranlarında 12 Şubat 2025 günü yayınlandı. Dizinin yeni bölümü (son bölüm) internete yüklendi. Dizinin son bölümünü full izlemek istiyorsanız haberin içindeki linke tıklayın.

NOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Leyla dizisinin son bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. Bu bölümde, Leyla'nın Nur'dan intikam alması ve Nur'un kaderiyle yüzleşmesi, izleyicileri derinden etkiledi.

NOW TV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Leyla, 12 Şubat 2025 Çarşamba akşamı 21. bölümüyle ekrana geldi. Duygusal anlar ve gerilim dolu sahneleriyle öne çıkan dizinin yeni bölümünde neler yaşandığı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. İşte Leyla dizisinin 21. bölümüne dair tüm detaylar…

Leyla 21. bölüm özeti

Leyla, en mutlu gününde Nur'dan intikam almayı başarır. Nur ise çocukluğundan beri kaçtığı hapishane fobisiyle tekrar yüzleşmek zorunda kalır. Leyla'nın kendisinden sakladığı gerçekle yüzleşen Civan, Nur ve Leyla arasında bir tercih yapmak zorundadır.

Heyecanın doruğa çıktığı finalde Nur, yaptığı açıklamayla Leyla başta olmak üzere herkesi şoke edecektir.

Leyla dizisi oyuncuları kimler?

Leyla dizisi oyuncuları şu şekildedir; Cemre Baysel - Leyla, Alperen Duymaz - Civan, Gonca Vuslateri - Nur, Yiğit Kirazcı - Mali, Halil İbrahim Ceylan - Tufo, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant, Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran, Cengiz Bozkurt.

Leyla yeni bölüm (son bölüm) izle

Leyla dizisinin NOW'da 12 Ocak 2025 Çarşamba günü yayınlanan 21. bölümü (son bölüm) aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

LEYLA 21. BÖLÜM FULL İZLE LİNKİ

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi