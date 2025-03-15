MACFit Satıldı Mı? MACFit Kime, Ne Kadara Satıldı? MACFit Spor Salonunun Yeni Sahibi Kim?

MACFit’in kime satıldığı ve satış bedeliyle ilgili haberler, son günlerde geniş bir şekilde merak konusu oldu. Türkiye’de geniş bir spor salonu zincirine sahip olan MACFit, 121 salonu ve 300 binden fazla üyesiyle dikkat çekiyor. Şirketin satış süreci ve yeni sahipleri de belli oldu. Peki, MACFit satıldı mı, kime satıldı ve ne kadar bedelle? İşte detaylar...

MACFit Satıldı Mı, Kime Satıldı?

Türkiye'deki popüler spor salonu zinciri MACFit, Polonyalı Benefit Systems şirketine satıldı. Satış işlemi, 420 milyon dolar karşılığında gerçekleşti. Esas Holding ve Actera Group'un ortaklığında faaliyet gösteren şirketin tüm payları el değiştiriyor. Ancak, bu bedel yalnızca başlangıç miktarı. Satışın tamamlanabilmesi için yasal süreçlerin ardından, 31 Aralık 2024 tarihinde satış bedeli, yıllık %7'lik bir artışla güncellenecek ve toplam bedel artacak.

Rekabet Kurumu'nun Onayı Bekleniyor

Satış işlemi için son aşama, Rekabet Kurumu'nun onayını almak. Onayın ardından, MACFit'in yeni sahipleri olan Benefit Systems, Türkiye'deki tüm operasyonları devralacak.

MACFit, 2007 yılında kuruldu ve 2010 yılında Esas Holding ile Actera Group'un yatırımlarıyla büyümeye başladı. Şirketin tüm payları şimdi Benefit Systems'a geçiyor ve satış süreci yasal onaylarla tamamlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi