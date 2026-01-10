Masallardan hangisinde hayat kurtaran bir öpücükten söz edilmez? Çifte Milyon sorusu

Dünya edebiyatındaki klasik masalların birçoğunda, "gerçek aşkın öpücüğü" bir laneti bozan veya derin bir uykudan uyandıran mucizevi bir güç olarak tasvir edilir. Bu motif, özellikle Avrupa kökenli Grimm Kardeşler ve Charles Perrault masallarında merkezi bir rol oynar ve kahramanın yeniden hayata dönmesini simgeler.

Masallardan hangisinde hayat kurtaran bir öpücükten söz edilmez?

Bu motifin yer almadığı ünlü masal Külkedisi (Sindirella)'dır. Pamuk Prenses'te prensin öpücüğü prensesi derin uykusundan uyandırır; Uyuyan Güzel'de ise 100 yıllık uyku bir öpücükle son bulur. Hatta Kurbağa Prens masalında (bazı versiyonlarda duvara fırlatma olsa da popüler anlatıda) öpücük kurbağayı prense dönüştürür. Ancak Külkedisi masalında hikaye; balodaki karşılaşma, gece yarısı büyü bozulmadan kaçış ve ardından cam ayakkabının sahibinin aranması üzerine kuruludur. Külkedisi'nde mutluluğa ulaştıran anahtar öpücük değil, ayağa tam uyan o ayakkabıdır.

Cevap: Külkedisi

