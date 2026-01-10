Cumartesi Akşamı (10 Ocak 2026) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

Aralık ayının son Cumartesi akşamında, televizyon kanalları izleyicilerine zengin bir içerik sunuyor. Merakla beklenen “Gönül Dağı’’, “Güldür Güldür Show’’ ve “Çifte Milyon’’ gibi yapımlar, yeni bölümleriyle bu akşam (10 Ocak 2026) ekranlardaki yerlerini alacaklar mı....

10 Ocak akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

" Gönül Dağı (Yeni Bölüm)​", "Güldür Güldür Show (Tekrar)", "Çifte Milyon (Yeni Bölüm)'', "Galatasaray-Fenerbahçe'' Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır



Cumartesi Akşamı Dizileri (10 Ocak)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Gönül Dağı (Yeni Bölüm) ATV Galatasaray-Fenerbahçe Show TV Güldür Güldür Show ( Tekrar ) NOW TV Çifte Milyon ( Yeni Bölüm ) Star TV Yol Arkadaşım (Sinema) Kanal D Güller Ve Günahlar ( Tekrar )

TRT 1 Yayın Akışı (10 Ocak 2026)

"Gönül Dağı​ (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu akşam yayınlanacaktır:

Gönül Dağı​ (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Saat Program 14:30 Taşacak Bu Deniz 17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 19:00 Ana Haber 20:00 Gönül Dağı​ 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

