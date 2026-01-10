Türk dilinde bir haberin veya olayın herkes tarafından öğrenildiğini, gizli kalacak hiçbir yanının kalmadığını vurgulamak için kullanılan bu deyim, çok eski bir halk deyişine dayanır. "Sağır sultan bile duydu" ifadesi, en uzak ve en ilgisiz kişilerin dahi durumdan haberdar olduğunu anlatır.

Duymayan kalmadı anlamında kullanılan deyimde adı geçen "Sağır Sultan" nerededir?

Deyimin aslı "Sağır Sultan değil, Mısır'daki Said'e (Mısır'ın yukarı bölgesi) bile ulaştı" şeklindeki bir yanlış anlamaya dayanır. Ancak halk ağzında bu ifade zamanla "Sağır Sultan"a dönüşmüştür. Tarihsel ve kültürel bir diğer görüşe göre ise bu sultan, Mısır'da yaşayan ve uzaklığı temsil eden sembolik bir figürdür. Günümüzde bu ifade, bir olayın yayılma hızını ve kapsamını anlatmak için "Mısır'daki Sağır Sultan" şeklinde yerleşmiştir.

Cevap: Mısır

Kaynak: Haber Merkezi