Ülkemiz karayollarında bisiklet kullanabilmek için kaç yaşını bitirmek gereklidir? Çifte Milyon sorusu

Türkiye'de trafik güvenliğini sağlamak ve bisiklet kullanıcılarının belirli bir olgunluğa erişmesini beklemek amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nda yaş sınırı açıkça belirtilmiştir. Bu kural, hem bisikletlinin kendi emniyeti hem de genel trafik akışının düzeni için büyük önem taşır.

Ülkemiz karayollarında bisiklet kullanabilmek için kaç yaşını bitirmek gereklidir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 37. maddesine göre, karayollarında bisiklet kullanabilmek için 11 yaşını bitirmiş olmak şarttır. Aynı yönetmelik, elektrikli bisiklet (scooter ve benzeri olmayan, motorlu bisiklet sınıfı) kullanımı için ise en az 15 yaş sınırını getirmektedir. 11 yaşını doldurmayan çocukların ise trafiğe açık olmayan park, bahçe veya sitelerin içi gibi alanlarda bisiklet sürmeleri güvenlik açısından tavsiye edilmektedir.

Cevap: 11 yaş

Kaynak: Haber Merkezi