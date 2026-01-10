Hababam Sınıfı filmlerinde Külyutmaz Necmi karakteri hangi dersin öğretmenidir? Çifte Milyon sorusu

Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı serisinin en renkli öğretmen figürlerinden biri olan bu karakter, öğrencilerin kopya çekme girişimlerine karşı geliştirdiği "yutmaz" tavrıyla tanınır. Sınavlar sırasında sıraların üzerinde gezmesi ve parmağını gözüne yakın tutarak "Ben yutmam!" demesi, Türk sinemasının unutulmaz sahneleri arasına girmiştir.

Hababam Sınıfı filmlerinde Külyutmaz Necmi karakteri hangi dersin öğretmenidir?

Usta oyuncu Ertuğrul Bilda tarafından canlandırılan Külyutmaz Necmi, okulun Biyoloji öğretmenidir. Özellikle laboratuvar sahnelerinde ve iskeletin başında görülen Necmi Bey, öğrencilerin kopya hazırlıklarını büyük bir titizlikle takip eder; ancak Hababam Sınıfı her seferinde onun bu "yutmaz" tavrını aşacak yaratıcı bir yöntem bulmayı başarır. Karakter, disiplinli görünmeye çalışsa da aslında okulun en saf ve iyi niyetli öğretmenlerinden biri olarak izleyicinin sevgisini kazanmıştır.

Cevap: Biyoloji

Kaynak: Haber Merkezi