İnsan vücudunda en çok kemik hangisinde vardır? Çifte Milyon sorusu

İnsan iskeleti yetişkin bir bireyde toplam 206 kemikten oluşur. Ancak bu kemiklerin dağılımı vücudun her bölgesinde eşit değildir; özellikle hassas hareketlerin ve dengenin yönetildiği uç bölgelerde kemik yoğunluğu inanılmaz bir seviyeye ulaşır. Vücudumuzdaki toplam kemik sayısının yarısından fazlası sadece ellerimizde ve ayaklarımızda toplanmıştır.

İnsan vücudunda en çok kemik hangisinde vardır?

İnsan vücudunda kemik sayısının en fazla olduğu bölge eldir. Bir elde, bilek kemikleri (karpal), el tarak kemikleri (metakarpal) ve parmak kemikleri (falankslar) dahil olmak üzere toplam 27 adet kemik bulunur. İki elimizde toplam 54 kemik vardır. Ayak ise elin hemen ardından gelir ve bir ayakta 26 adet kemik bulunur. Karşılaştırma yapmak gerekirse; kafatası 22 kemikten (çene dahil), kalça yapısı ise birkaç ana kemiğin birleşmesinden oluşur. Ellerin bu kadar çok kemiğe sahip olması, insanoğluna diğer canlılardan farklı olarak çok hassas ve karmaşık kavrama yeteneği kazandırmıştır.

Cevap: El

Kaynak: Haber Merkezi