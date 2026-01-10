Lades kemiği tavuklarda nerededir? Çifte Milyon sorusu

Kuş anatomisinde, özellikle de tavuklarda bulunan bu kemik, halk arasında "lades tutuşmak" olarak bilinen o meşhur iddialaşma oyununun ana karakteridir. Bilimsel adı furcula olan bu kemik, kuşların uçabilmesi için gerekli olan göğüs kaslarına destek sağlayan esnek ve sağlam bir yapıya sahiptir.

Lades kemiği tavuklarda nerededir?

Lades kemiği, tavuğun göğüs kısmında, boyun ile göğsün birleştiği noktada bulunur. İki köprücük kemiğinin evrimsel süreçte birleşmesiyle oluşan bu "V" veya "Y" şeklindeki kemik, kuşun kanat çırpma hareketleri sırasında bir yay görevi görerek göğüs kafesini destekler. Yemek hazırlarken tavuğun göğüs etini ayırdığınızda, ön kısımda derine gömülü olmayan, kolayca ayrılabilen bu çatallı kemiği görebilirsiniz. Çatallı yapısı nedeniyle İngilizcede "wishbone" (dilek kemiği) olarak adlandırılır ve kırıldığında büyük parçayı elinde tutanın dileğinin gerçekleşeceğine inanılır.

Cevap: Göğüs kısmında (Boyun ile göğsün birleştiği yerde)

