Lades kemiği tavuklarda nerededir? Çifte Milyon sorusu
- Güncelleme Tarihi:
Kuş anatomisinde, özellikle de tavuklarda bulunan bu kemik, halk arasında "lades tutuşmak" olarak bilinen o meşhur iddialaşma oyununun ana karakteridir. Bilimsel adı furcula olan bu kemik, kuşların uçabilmesi için gerekli olan göğüs kaslarına destek sağlayan esnek ve sağlam bir yapıya sahiptir.
Lades kemiği tavuklarda nerededir?
Lades kemiği, tavuğun göğüs kısmında, boyun ile göğsün birleştiği noktada bulunur. İki köprücük kemiğinin evrimsel süreçte birleşmesiyle oluşan bu "V" veya "Y" şeklindeki kemik, kuşun kanat çırpma hareketleri sırasında bir yay görevi görerek göğüs kafesini destekler. Yemek hazırlarken tavuğun göğüs etini ayırdığınızda, ön kısımda derine gömülü olmayan, kolayca ayrılabilen bu çatallı kemiği görebilirsiniz. Çatallı yapısı nedeniyle İngilizcede "wishbone" (dilek kemiği) olarak adlandırılır ve kırıldığında büyük parçayı elinde tutanın dileğinin gerçekleşeceğine inanılır.
Cevap: Göğüs kısmında (Boyun ile göğsün birleştiği yerde)
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”