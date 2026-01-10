Şubat ayı en son ne zaman 29 çekmiştir? Çifte Milyon sorusu

Takvim sistemimizde bir yılın güneş yılına tam olarak uyması için yapılan düzenlemeye "artık yıl" denir. Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık olarak 365 gün 6 saatte tamamladığı için, bu artan 6 saatlik süreler her dört yılda bir toplanarak takvime bir tam gün olarak eklenir. Bu ekleme için seçilen ay ise takvimin en kısa ayı olan Şubattır.

Şubat ayı en son ne zaman 29 çekmiştir?

Şubat ayı en son 2024 yılında 29 çekmiştir. Artık yıl kuralına göre, bir yılın Şubat ayının 29 gün sürmesi için o yılın rakamının 4'ün katı olması gerekir. İçinde bulunduğumuz 2026 yılından geriye baktığımızda, 2024 yılı bu kurala uyan son tarihtir. Bir sonraki artık yıl ise 2028 olacaktır. Bu döngü sayesinde mevsimlerin takvim aylarındaki yerleri sabit kalmakta ve astronomik yıl ile takvim yılı arasındaki senkronizasyon korunmaktadır.

Cevap: 2024

