Hangi sporun ekipmanları arasında eldiven yoktur? Çifte Milyon sorusu

Güncelleme Tarihi:

Hangi sporun ekipmanları arasında eldiven yoktur? Çifte Milyon sorusu

Spor dalları, kullanılan araçların yapısına ve sporcunun gerçekleştirdiği hareketlerin doğasına göre çok çeşitli ekipmanlara ihtiyaç duyar. Bazı branşlarda eldiven sporcunun güvenliğini sağlarken, bazılarında ise performansın bir parçasıdır. Ancak estetik ve esnekliğin ön planda olduğu, vücut hareketlerinin müzikle harmanlandığı branşlarda ellerin tamamen serbest ve görünür olması gerekir.

Golf, eskrim, boks ve ritmik jimnastik branşlarından hangisinin ekipmanları arasında eldiven yoktur?

Bu spor dalları arasında eldiven kullanılmayan branş ritmik jimnastiktir. Boks ve eskrimde eldiven, sporcuyu darbelerden ve yaralanmalardan koruyan hayati bir güvenlik ekipmanıdır. Golfe gelince; oyuncular sopayı daha iyi kavrayabilmek ve ellerinin su toplamasını önlemek için genellikle tek ellerine eldiven takarlar. Ancak ritmik jimnastikte sporcular; labut, çember, top, kurdele veya ip gibi aletleri kullanırken ellerinin aletle doğrudan temas etmesine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca bu sporun estetik yapısı gereği parmak uçlarına kadar tüm vücut hareketlerinin hakemler tarafından net bir şekilde görülmesi esastır.

Cevap: Ritmik Jimnastik

Kaynak: Haber Merkezi

