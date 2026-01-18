Meyus ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Dilin zenginliğini ve derinliğini yansıtan eski kelimeler, günümüz Türkçesinde her ne kadar yerini daha modern ifadelere bıraksa da, edebiyatta ve klasik metinlerde duyguları ifade etmek için hala güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olan ve genellikle hüzünlü bir ruh halini betimleyen bu terim, insanın iç dünyasındaki derin bir kırılmayı anlatır.

Edebiyat ve günlük dilde kullanılan "meyus" kelimesinin tam karşılığı nedir?

Meyus kelimesi, köken itibarıyla "yeis" (umutsuzluk) kelimesinden türetilmiştir. Bir olay veya durum karşısında kişinin beklentilerinin tükenmesi, içine düştüğü karamsarlık ve çaresizlik halini ifade eder. Türk Dil Kurumu'na göre de bu kelime, hayata veya bir sonuca dair tüm ışığın söndüğü anları tanımlamak için seçilen en etkili sözcüklerden biridir.

Cevap: Üzgün, karamsar, umutsuz veya karalar bağlamış.

Kaynak: Haber Merkezi