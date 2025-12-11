Perşembe Akşamı (11 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!
11 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:
"Kim Milyoner Olmak İster? (Yeni Bölüm)", "Halef (Yeni Bölüm)", "Veliaht (Yeni Bölüm)'', "Çok Güzel Hareketler 2(Yeni Bölüm)'' Bu Akşam Var mı?
Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır
Salı Akşamı Dizileri (11 Aralık)
Kanal
Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
TRT 1
Maç Önü
ATV
Kim Milyoner Olmak İster? (Yeni Bölüm)
Show TV
Veliaht (Yeni Bölüm)
NOW TV
Halef (Yeni Bölüm)
Star TV
Çok Güzel Hareketler 2(Yeni Bölüm)
Kanal D
Güller ve Günahlar (Tekrar)
TRT 1 Yayın Akışı (11 Aralık 2025)
"Samsunspor - AEK Athens" Bu Akşam Var mı?
Evet, maç bu akşam yayınlanacaktır:
Samsunspor - AEK Athens TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
Önemli Not:
