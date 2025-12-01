Süper Lig İçin En iyi Canlı Skor Uygulamaları

Süper Lig maçlarını yakından izlemek isteyen taraftarların sayısı her geçen gün artsa da, herkesin her maça zaman ayırması ya da yayınlara erişim sağlaması kolay olmuyor. Maç saatlerinin yoğun programa denk gelmesi, farklı yayıncıların maçları bölüşmesi ve maliyetlerin yükselmesi, taraftarların alternatif çözümlere yönelmesine neden oluyor. İşte bu noktada canlı skor uygulamaları devreye girerek hem anlık maç verilerini hem de lig genelindeki son gelişmeleri tek bir ekranda sunuyor. Bu yazıda, Süper Lig'i en pratik şekilde takip edebilmeniz için en başarılı yerli ve uluslararası canlı skor uygulamalarını inceliyoruz.

Flashscore, Süper Lig maçlarında zengin istatistik ve kadro bilgisiyle öne çıkıyor

Yurt dışı menşeili en iyi canlı skor uygulamaları

Flashscore

Flashscore, uzun yıllardır dünya çapında milyonlarca sporseverin sonuç takibinde ilk tercihleri arasında yer alan güçlü bir canlı skor hizmeti. Platform; geniş spor kapsamı, saniyeler içinde yenilenen skor akışı ve karmaşadan uzak tasarımıyla dikkat çekiyor. Mobil tarafta ise hem Android hem de iOS kullanıcıları uygulamaya ücretsiz olarak erişebiliyor. iOS ekosisteminde reklam içermeyen ücretli bir sürümün de bulunması, uygulamayı daha kusursuz bir deneyim arayanlar için cazip kılıyor.

Sofascore

Sofascore, geniş kullanıcı kitlesiyle öne çıkan bir başka canlı skor platformu. Yaklaşık 25 spor branşını kapsayan uygulama, sunduğu gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri sayesinde her türden taraftara hitap ediyor. Maç sonuçlarının ötesinde; kadrolar, detaylı istatistikler ve kullanıcılar arası sohbet gibi etkileşimli özellikler de uygulamanın önemli artıları arasında yer alıyor.

365 Scores

Uluslararası uygulamalar bölümünün son sırasında 365Scores'a yer veriyoruz. Kapsamı diğer rakiplerine göre daha dar olsa ve reklam yoğunluğu zaman zaman kullanıcı deneyimini etkileyebilse de, uygulama hâlâ geniş bir kitle tarafından aktif şekilde kullanılıyor. Skor takibine ek olarak güncel haberleri, transfer gelişmelerini ve takım özelinde öne çıkan detayları da platform üzerinden takip etmek mümkün.

Yerli canlı skor uygulamaları

Maçkolik

Skor takibini yerli bir platform üzerinden yapmak isteyenlerin en çok başvurduğu seçeneklerden biri Maçkolik. Temelde futbola odaklanıyor olsa da; basketbol, tenis, voleybol, Formula 1 ve at yarışı gibi pek çok branşa dair sonuçlara da uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. Geniş bir haber akışı ve TV rehberi sunması kullanıcılar için avantaj yaratırken, reklam yoğunluğu ve zaman zaman görülen skor düzeltmeleri uygulamayla ilgili en sık dile getirilen olumsuzluklar arasında yer alıyor.

Fanatik Canlı Skor

Türkiye'nin en çok satan spor gazetelerinden birisi olan Fanatik'in uygulamasının içerisinde bulunan canlı skor bölümü de maçları canlı takip etmek için sporseverlerin en çok tercih ettiği yerlerden birisi. Özel bir uygulama olmadığından bu bölümde çok fazla özellik bulunmasa da kullanıcıların maçları analiz etmesine yardımcı olan SüperTüyo bölümü ve spor haberleri dikkat çekici özellikler arasında yer alıyor.

Sahadan

Sahadan, Maçkolik'le benzer bir altyapı üzerinde çalışan ve yerli kullanıcılar arasında sıkça tercih edilen canlı skor uygulamalarından biri. Yalnızca üç spor branşını kapsaması ve reklam yoğunluğu göze çarpsa da, geniş haber akışı ve kapsamlı TV rehberi uygulamayı öne çıkaran iki önemli özellik olarak öne çıkıyor.

Sonuç: İncelediğimiz uygulamalar arasında Flashscore; hızlı veri akışı, geniş spor kapsamı ve sade arayüzü sayesinde listenin en dikkat çeken seçeneği olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte Sofascore, Maçkolik ve Sahadan gibi diğer platformlar da farklı ihtiyaçlara yönelik başarılı özellikler sunarak güçlü alternatifler yaratıyor. Hangi uygulamayı seçerseniz seçin, spor dünyasındaki gelişmelere anında ulaşmak artık her zamankinden daha kolay.

Kaynak: Bülten