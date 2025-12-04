Survivor 2026 kadrosu şekilleniyor: Acun Ilıcalı ünlüler ve gönüllüler takımını açıkladı

Acun Ilıcalı’nın peş peşe yaptığı duyurularla Survivor 2026 kadrosu büyük ölçüde netleşti. Ünlüler takımına son katılan isim oyuncu Selen Görgüzel olurken, Gönüllüler takımındaki yarışmacılar da açıklandı.

Survivor 2026 için heyecan giderek artarken, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı yeni sezon kadrosuna dair açıklamalarını sosyal medya üzerinden sürdürdü. Ilıcalı'nın paylaşımlarıyla birlikte yarışmanın Ünlüler ve All Star karması olacağı öne sürülen kadroya, onuncu yarışmacı da resmen dahil oldu. Ünlüler takımına son katılan isim Selen Görgüzel olarak açıklandı.

Gönüllüler takımındaki yarışmacıların da belli olmasıyla birlikte Survivor 2026 kadrosu önemli ölçüde tamamlanmış durumda. Spor, müzik ve oyunculuk dünyasından tanınan isimlerin yer aldığı bu sezonun, ada şartlarında nasıl bir rekabete sahne olacağı merak ediliyor.

İlk 10 Yarışmacı Açıklandı

Survivor 2026'da yer alması kesinleşen ilk on yarışmacı, Acun Ilıcalı tarafından kısa biyografileriyle birlikte duyuruldu. Böylece yeni sezonun iddialı ve güçlü bir kadro ile başlayacağı netleşmiş oldu.

Açıklanan isimler şöyle:

Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Sude Demir, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü

Survivor 2026 Ne Zaman Başlayacak?

Geçtiğimiz sezon Survivor Ünlüler–Gönüllüler yarışması 1 Ocak 2025'te başlamış ve 13 Haziran'daki final bölümüyle sona ermişti. Benzer şekilde Survivor 2026'nın da aynı tarihlerde yayınlanması bekleniyor. Kesin başlangıç tarihi ise Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla duyurulacak.

Kaynak: Haber Merkezi