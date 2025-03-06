Trabzon Haber Basın Müzesi’ndeki en ilginç alet: Agrandisör!

Trabzon Haber Basın Tarihi Müzesi'ni planlayanlar, geçmişte kullanılan bu Agrandisör teknolojisini günümüz insanına tanıtmaya çalışmışlar.
Peki Agrandisör nedir? Bu işlem nasıl uygulanır?
Gazetecilliğin içerisindeki fotoğrafçılık olmazsa olmazıdır. Fotoğraf tekniğinde ise eski dönemlerde fotoğrafı negatifinden büyüterek baskı resim basmak için Agrandisör adı verilen ışık geçirmeyen projeksiyon aletine ihtiyaç vardı. Negatif film, agrandisör üzerindeki özel alana yerleştirilir ve görüntü ışıklar ve mercekler aracılığıyla fotoğraf kağıdı üzerine yansıtılır. Agrandisör üzerindeki işlem bitince geliştiriciyi solüsyona atarak işleme devam edilir.
İşte bu işlemin temel aşamaları Trabzon Haber Basın Tarihi Müzesinde yer almaktadır. Fotoğrafı baskıya alabilme işlemi için özel bir alan yaratılan müzede agrandisörü detaylıca inceleyebilirsiniz.
Kaynak: Bülten