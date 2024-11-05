GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Türk Kızılay’ı yetkilileri Hüyük’te öğrencilerle buluştu

Türk Kızılay’ı yetkilileri Hüyük’te öğrencilerle buluştu
Konya’nın Hüyük ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere kızılay faaliyetleri anlatıldı.

İlçe merkezinde Türk Kızılay Hüyük Temsilciliği tarafından Mevlana İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere kızılay kültürünü yaygınlaştırmak ve yardımlaşmayı öğrenmiş nesiller yetiştirmek amacıyla bilgi verildi.

Kızılay gönüllüleri tarafından "Nesiller Değişir Hilal'e Adanmış Yürekler Değişmez" sloganıyla öğrencilere Türk Kızılayı'nın kuruluşu ve yaptığı faaliyetler anlatılarak broşür dağıtıldı.

Öğrencilere, Türk Kızılay amblemli kızılay kolluğu, balon, rozet, ve şapkadan oluşan hediyeler verildi.

Kaynak: AA

  • #Kızılay #Kızılay Haftası #ÖĞRENCİ

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER