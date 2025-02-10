Bursluluk Sınavı Başvuru 2025 | MEB İOKBS Tarihleri ve Başvuru Detayları! İOKBS 2025 Sınavı Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Sınava katılacak adaylar için başvuru tarihleri, sınav süreci ve önemli detaylar belli oldu.

İOKBS 2025 Başvuruları Ne Zaman?

Bursluluk sınavına başvurular 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru süreci, e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için sistem üzerinden yürütülecek. KKTC vatandaşı öğrenciler ise başvurularını KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşelikleri veya müşavirlikleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Kimler Bursluluk Sınavına Girebilir?

İOKBS'ye;

Resmî ve özel ortaokullar,

İmam hatip ortaokulları,

Özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında ,

Ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında eğitim gören öğrenciler başvurabilecek.

İOKBS 2025 Sınavı Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Sınav Tarihi: 27 Nisan 2025, saat 10.00 Soru Sayısı: 80 soru Sınav Süresi: 100 dakika Soru Tipi: 4 şıklı çoktan seçmeli sorular

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için sınavda tedbir hizmetleri sunulacak.

Sınav İçeriği ve Kapsamı

İOKBS 2025, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen "öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları" doğrultusunda yapılacak.

Bu yıl sınav kapsamı şu şekilde belirlendi:

5. sınıf öğrencileri için "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları" çerçevesinde,

9. sınıf öğrencileri için "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" temel alınarak gerçekleştirilecek.

Sınav Giriş Yerleri ve Sonuç Açıklama Tarihi

Öğrencilerin sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az yedi gün önce MEB'in resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

Sınav sonuçları ise 30 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 başvuru kılavuzu için buraya tıklayabilirsiniz.

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