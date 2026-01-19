GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,36
EURO
50,37
STERLİN
58,18
GRAM
6.579,76
ÇEYREK
10.820,89
YARIM ALTIN
21.522,95
CUMHURİYET ALTINI
42.910,27
EĞİTİM Haberleri

DOSD Meram’da özel annelere özel program

- Güncelleme Tarihi:

DOSD Meram’da özel annelere özel program
Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ın özel bireylerin ailelerine yönelik düzenlediği eğitim ve seminer programları devam ediyor. Bu kez down sendromlu çocuğa sahip anneler için düzenlenen “Olumsuz Duygularla Baş Etme” konulu psikolojik danışma programı, 10 haftalık sürecin ardından tamamlandı. Katılımcılara belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın down sendromlu çocuğa sahip annelere yönelik olarak düzenlediği "Olumsuz Duygularla Baş Etme” konulu grupla psikolojik danışma programı, 10 haftalık sürecin ardından katılım belgesinin takdimi ile tamamlandı. 

SEMİNERLER VE EĞİTİM PROGRAMLARIYLA GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA ORTAMI OLUŞTURULUYOR

Program kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda annelerin; zorlayıcı duygularla baş etme becerilerini geliştirmeleri, duygusal farkındalık kazanmaları ve kendilerine daha şefkatli bir yaklaşım geliştirmeleri amaçlandı. Süreç boyunca kaygı, suçluluk, öfke, yorgunluk, belirsizlik ve çaresizlik gibi duygular ele alınarak, bu duyguların tanınması ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi üzerine çalışmalar yürütüldü. Grupla psikolojik danışma seansları, katılımcı annelerin benzer deneyimlere sahip bireylerle bir araya gelerek paylaşımda bulunmalarına ve güçlü bir dayanışma ortamı oluşturmalarına imkân sağladı. Program süresince paylaşılan deneyimlerin, anneler arasında iyileştirici ve destekleyici bir bağın oluşmasına katkı sunduğu ifade edildi. Program sonunda düzenlenen törende, süreci başarıyla tamamlayan annelere katılım sertifikaları takdim edildi. 

BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU: "ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMANIN YOLU, AİLESİNİ GÜÇLENDİRMEKTEN GEÇMEKTEDİR.''

Özellikle annelere yönelik yürütülen bu tür psikolojik danışma programlarının ailelerin duygusal dayanıklılığını artırdığına ve çocukların gelişim süreçlerine doğrudan katkı sunduğuna vurgu yapan DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, "DOSD Meram olarak, aile odaklı destek çalışmalarımızı sürdürülebilir hâle getirerek daha fazla anneye ve aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef çerçevesinde DOSD Meram olarak, aile odaklı destek çalışmalarımızı bilimsel temellere dayalı şekilde sürdürüyor, bu programları kalıcı ve yaygın hâle getirerek daha fazla kişiye ulaşıyoruz. Sadece çocuklarımızın değil ailelerinin de yanında olmaya ve toplumda farkındalığı artıran böyle kapsayıcı ve sürdürülebilir projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” diye konuştu. 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER