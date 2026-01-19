DOSD Meram’da özel annelere özel program

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ın özel bireylerin ailelerine yönelik düzenlediği eğitim ve seminer programları devam ediyor. Bu kez down sendromlu çocuğa sahip anneler için düzenlenen “Olumsuz Duygularla Baş Etme” konulu psikolojik danışma programı, 10 haftalık sürecin ardından tamamlandı. Katılımcılara belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın down sendromlu çocuğa sahip annelere yönelik olarak düzenlediği "Olumsuz Duygularla Baş Etme” konulu grupla psikolojik danışma programı, 10 haftalık sürecin ardından katılım belgesinin takdimi ile tamamlandı.

SEMİNERLER VE EĞİTİM PROGRAMLARIYLA GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA ORTAMI OLUŞTURULUYOR

Program kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda annelerin; zorlayıcı duygularla baş etme becerilerini geliştirmeleri, duygusal farkındalık kazanmaları ve kendilerine daha şefkatli bir yaklaşım geliştirmeleri amaçlandı. Süreç boyunca kaygı, suçluluk, öfke, yorgunluk, belirsizlik ve çaresizlik gibi duygular ele alınarak, bu duyguların tanınması ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi üzerine çalışmalar yürütüldü. Grupla psikolojik danışma seansları, katılımcı annelerin benzer deneyimlere sahip bireylerle bir araya gelerek paylaşımda bulunmalarına ve güçlü bir dayanışma ortamı oluşturmalarına imkân sağladı. Program süresince paylaşılan deneyimlerin, anneler arasında iyileştirici ve destekleyici bir bağın oluşmasına katkı sunduğu ifade edildi. Program sonunda düzenlenen törende, süreci başarıyla tamamlayan annelere katılım sertifikaları takdim edildi.

BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU: "ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMANIN YOLU, AİLESİNİ GÜÇLENDİRMEKTEN GEÇMEKTEDİR.''

Özellikle annelere yönelik yürütülen bu tür psikolojik danışma programlarının ailelerin duygusal dayanıklılığını artırdığına ve çocukların gelişim süreçlerine doğrudan katkı sunduğuna vurgu yapan DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, "DOSD Meram olarak, aile odaklı destek çalışmalarımızı sürdürülebilir hâle getirerek daha fazla anneye ve aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef çerçevesinde DOSD Meram olarak, aile odaklı destek çalışmalarımızı bilimsel temellere dayalı şekilde sürdürüyor, bu programları kalıcı ve yaygın hâle getirerek daha fazla kişiye ulaşıyoruz. Sadece çocuklarımızın değil ailelerinin de yanında olmaya ve toplumda farkındalığı artıran böyle kapsayıcı ve sürdürülebilir projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” diye konuştu.

