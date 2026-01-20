Konya’da 2 bin 431 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen trafik eğitimlerinde, öğrenci ve sürücülerden oluşan toplam 2 bin 431 kişiye trafik güvenliği bilinci kazandırıldı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik güvenliği konusunda farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.
Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce "Öğrenci ve Sürücülere Yönelik Trafik Eğitimi” kapsamında eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda 944 vatandaş ve bin 487 öğrenciye trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılarak, toplamda 2 bin 431kişiye eğitim verildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”