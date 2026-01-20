Konya’da 790 kişiye siber güvenlik eğitimleri verildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hadim ve Çumra ilçelerinde 790 öğretmen, öğrenci ve vatandaşa dijital güvenlik, siber suçlar ve bilinçli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hadim ve Çumra ilçelerinde farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.
Düzenlenen eğitimler kapsamında toplam 790 öğretmen, öğrenci ve vatandaşa; dijital bağımlılık, oltalama (phishing), yasadışı bahis, parola güvenliği, mobil oyunlar, ebeveynler için güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, genel güvenli internet kullanımı, banka ödeme sistemleri ve dijital okuryazarlık faaliyetleri hakkında eğitimler verildi. (Cumali Özer)
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”