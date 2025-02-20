Konya Selçuklu’da Okullar Tatil Mi, Açıklama Geldi Mi? Konya Valiliği Duyurdu! Selçuklu’da 20-21 Şubat Okullar Var Mı?

Konya’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak sabah saatlerine kadar devam etti. Yeni başlayan yağışla birlikte, Konya’nın merkez dahil 31 ilçesinde vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Özellikle öğrenci, öğretmen ve veliler, Konya Valiliği’nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte 20-21 Şubat Konya, Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli ve diğer ilçelerde tatil olan okullar.

Konya'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak sabah saatlerine kadar devam etti. Yeni başlayan yağışla birlikte, Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Özellikle öğrenci, öğretmen ve veliler, Konya Valiliği'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte 20-21 Şubat tarihlerinde Konya Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli ve diğer ilçelerde tatil olan okullara dair detaylar. Konya'da Okullar Tatil Mi? 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkililerin duyuruları bekleniyor. Kar fırtınasının etkili olduğu şehirlerde olumsuz hava koşullarına karşı uyarılar yapılırken, tatil kararıyla ilgili güncel bilgiler de takip ediliyor. Peki, Konya Selçuklu'da okullar tatil mi? Açıklama geldi mi? 20 Şubat Perşembe Konya Selçuklu'da Okullar Tatil Mi? Konya'nın Selçuklu ilçesinde 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı konusunda Konya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmadı. Şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması adına Valilik tarafından alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacak. Konya Selçuklu'da 21 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil Mi? 21-22 Şubat tarihlerinde Konya'da tatil olan okulların listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konya Selçuklu'da 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilikten gelecek duyuru doğrultusunda haberimiz güncellenecektir. Kaynak: Haber Merkezi

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