NEÜ’lü Akademisyen Mehmet Ali Kılınç’a Katar’da Uluslararası Çeviri Ödülü
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Ali Kılınç, uluslararası alanda prestijli ödüller arasında yer alan Şeyh Hamad Çeviri ve Uluslararası Anlayış Ödülü kapsamında “Başarı Ödülü”ne layık görüldü.
Çeviri ve kültürlerarası anlayışı teşvik etmek amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen ödül töreninde, farklı ülkelerden çevirmenler, akademisyenler ve kurumlar çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.
Çevirileri ile birlikte Beka Yayınları editörü olarak "Başarı Ödülü”nü kazanan NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Ali Kılınç'a ödülünü Şeyh Thani bin Hamad Al Thani takdim etti.
Şeyh Hamad Çeviri ve Uluslararası Anlayış Ödülü, Arapça başta olmak üzere dünya dilleri arasında çeviri faaliyetlerini desteklemeyi, kültürlerarası etkileşimi güçlendirmeyi ve akademik çeviri çalışmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.
