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Konya 2025 yılına ihracat rekoruyla adım attı

Selman Kaya
Muhabir

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Konya 2025 yılına ihracat rekoruyla adım attı
Konya ihracatta 2025’e de rekorla başladı. Konya’nın ihracatı Ocak ayında % 12,28 artışla 276,17 milyon dolar ihracat yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Öztürk, "Konya 2025 yılına da Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artışıyla başladı. Türkiye'nin ihracatını yüzde 5,8 artırdığı Ocak'ta Konya yüze 12,28 artışla 276 milyon 167 bin 428 dolar ihracat yaptı. 2024'te 3,5 milyar doları aşan ihracata imza atan Konya'nın 2025'in ilk ayında ihracat artışı gerçekleştirmesini önemli bulmaktayız. İhracatla büyümeye 2025 yılında da şehrimiz ekonomisi için öncelik vermekteyiz. Bu açıdan firmalarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. İhracat artışına katkı sağlayan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.   

(Selman Kaya)

  • #Konya #Konya Ticaret Odası

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