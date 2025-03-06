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Zam değil indirim geliyor! Akaryakıtta tabela bu gece yarısından itibaren değişiyor!

Zam değil indirim geliyor! Akaryakıtta tabela bu gece yarısından itibaren değişiyor!
Benzinin litresine bu gece itibarıyla 2 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor.

Benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.

İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 39 kuruştan, Ankara'da 45 lira 94 kuruştan, İzmir'de 46 lira 31 kuruştan satılıyor.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubunda ise cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

İstanbul'da motorinin litresi 46 lira 65 kuruştan, Ankara'da 47 lira 36 kuruştan, İzmir'de 47 lira 73 kuruştan satılıyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR

Petrol fiyatları, ticaret tarifelerine yönelik belirsizliğin etkisiyle düşüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, 70 doların altına inerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Kaynak: Haber Merkezi

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