İran Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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