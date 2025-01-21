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Ümit Özdağ tutuklandı

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Ümit Özdağ tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklandı.

19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan Özdağ, sonrasında eleştirilerin hedefi oldu.

Ayrıca bu kapsamda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'DA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Özdağ hakkındaki soruşturma, Antalya'da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayı'nda yaptığı konuşma nedeniyle başlatıldı.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti:

Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı.

Ümit Özdağ, sağlık kontrolünün ardından polis ekiplerince İstanbul'a getirildi.

ÖZDAĞ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Özdağ halkı kim ve düşmanlara alenen tahrik etme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ÜMİT ÖZDAĞ TUTUKLANDI

Gelen son dakika bilgisinde ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklandığı açıklandı.

Karar 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu'ndan verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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