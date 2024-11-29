19. Ufuk Turu Konya’da başladı! Aksa Tufanı ve Dünya’nın Geleceği

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun organize ettiği ‘Ufuk Turu’ kültür etkinlikleri başladı. Bu yıl 19’uncusu yapılan etkinliklerin bu yılki teması ‘Aksa Tufanı ve Dünyanın Geleceği’ olarak belirlendi.

Karatay Belediyesi İsmil Termal Tesislerinde başlayan toplantılara ülke genelinde çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor. Bütün dünya etkilenecek! Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan yaptı. Aksa Tufanı'ndan sonra dünyada artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen Ceylan; Ufuk Turu toplantılarında; Gazze, Filistin ve Ortadoğu'da devam eden çalkantılı dönemin dünyanın geleceğine etkilerinin ele alınacağını kaydetti. Konu her zaman Filistin! Eski Konya STK Platformu başkanlarından Muhsin Görgülü de gelenekselleşerek devam eden Ufuk Turu programının önemine değindi. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya'nın STK faaliyetlerinin zenginliğinden bahsederek, İsrail'in 45 bin masum Müslümanı katlettiğini, Ufuk Turu'nda Aksa Tufanı'nın ele alınmasının önemine vurgu yaptı. Konya Türkiye'ye örnek oldu AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, sivil dinamizmin bugünün dünyasında büyük önem arz ettiğini belirtti. Günümüzde kitleleri etkileyenlerin başarılı olduğunu hatırlatan Selvi, kurumsallaşarak yoluna devam eden Konya STK Platformunun Türkiye'ye örnek olduğunu bildirdi. 19. Ufuk Turu 3 gün sürecek! Ufuk Turu etkinlikleri Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün ‘Aksa Tufanı ve Öğrettikleri' konulu sunumu ile devam etti. İkinci oturumda ise Prof. Dr. Orhan Çeker'in moderatörlüğünde "Aksa Tufanı, Küresel Sistem ve Gelecek Perspektifi” konulu açık oturum gerçekleştirildi. Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, Doç. Dr. Taha Eğri ve Doç. Dr. Abdülgani Bozkurt oturumda görüşlerini ifade etti. Ufuk Turu etkinlikleri hafta sonu yapılacak oturumlarla devam edecek. Toplantılar sonuç bildirgesinin ilanı ile tamamlanacak. Kaynak: Haber Merkezi

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