Antalya merkezli Konya dahil 6 ilde “Vurgun Operasyonu’’! Gözaltına alınan 7 kişi adliyede
- Güncelleme Tarihi:
Antalya’nın Alanya ilçesinde, tefecilik suçuna yönelik düzenlenen “Vurgun Operasyonu“ kapsamında, organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli sabah saatlerinde Alanya Adliyesine sevk edildi.
Geçtiğimiz günlerde Alanya, Manavgat ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ve 650 personelin katıldığı operasyonda Antalya merkezli olarak İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de belirlenen 61 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. C.F.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, tefecilik, silahla tehdit, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği tespit edildi.
Alanya'da ise ‘Vurgun Operasyonu' kapsamında yapılan operasyonlarda şüphelilerin ev ve işyerlerine baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Bugün sabah saatlerinde Vurgun Operasyonunda, Alanya'da tutuklu 7 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Alanya Adliyesine sevk getirildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”