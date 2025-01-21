Başkan Altay: “Çok sayıda projeyle gençleri yarınlara hazırlıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç Kültür Kart, KAPSÜL Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı, Kariyer Destek ve Eğitim Merkezi, Gençlik Meclisi ile Çalışan Gençlik Meclisi ile 2024 yılında 128.000 gençle çeşitli faaliyetler gerçekleşti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençleri yarınlara en güçlü şekilde hazırladıklarını belirterek, üniversite öğrencisi ve çalışan gençleri Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerine katılmaya davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencisi gençlere yönelik çok sayıda proje yürütüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerin potansiyelini en üst düzeyde kullanmalarına destek vererek kendilerini geliştirmelerine imkan tanımak için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti.

SİA İLE SORUNLARA YENİLİKÇİ VE UYGULANABİLİR ÇÖZÜMLER

Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), Genç Kültür Kart, Gençlik Meclisi, Çalışan Gençlik Meclisi, Kariyer Destek ve Eğitim Merkezi gibi projelerle gençleri yarınlara en güçlü şekilde hazırladıklarını ifade eden Başkan Altay, "Necmettin Erbakan Üniversitemiz iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) toplumsal sorunlara yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirmek için gayret gösteriyor. Sosyal İnovasyon Ajansı'mız gençlerimizin yetkinliklerini desteklemek için 2024 yılında 134 etkinlik düzenledi ve 13 bin 608 katılımcıya ulaştı. Ayrıca, sosyal inovasyon alanında 5 rapor, 3 kitap yayınladı, 33 bölümlük podcast serisi hazırladı ve Saksı, Konint, Şehir Gözlemevi gibi platformlar aracılığıyla sosyal fayda odaklı projeler geliştirdi. 7 ulusal/uluslararası proje yürütüldü ve 8 bin 339 kişilik saha çalışması gerçekleştirdi” dedi.

KAPSÜL İLE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NE DESTEK

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kapsül Teknoloji Platformu'nda da Milli Teknoloji Hamlesi'ne yönelik gençler için çeşitli çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Başkan Altay, "2024 yılında Kapsül Teknoloji Platformu'muzda 43 eğitim ve 26 söyleşiyle 8 bin 930 öğrenciye ulaştık. Ulusal yarışmalar için kurulan 256 takımımızın 44'ünü finale taşıdık, 27'si ödül kazandı. BISTLAB etkinlikleriyle 1.566 katılımcıya ulaştık. Gençlerimizi yarınlara hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini inşallah gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

GENÇ KÜLTÜR KART İLE GENÇLERE DESTEK

Üniversite okuyan öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla sürdürülen bir sosyalleşme programı olan Genç Kültür Kart'tan geçtiğimiz yıl 40.000 bin öğrencinin yararlandığını kaydeden Başkan Altay, bu kapsamda 191 etkinlik gerçekleştirildiğini ve proje destek programı ile 6 başlıkta proje getiren öğrencilere aynî destek sağlandığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Gençlik Meclisi'nin geçtiğimiz yıl 60 etkinlik gerçekleştirerek 25 binden fazla üniversite öğrencisine ulaştığını vurgulayan Başkan Altay, Çalışan Gençlik Meclisi'nin de çeşitli programlarla 15 bin gence ulaştığını dile getirdi.

Kariyer Destek ve Eğitim Merkezi (KADEME) ile de PERGEL, Diplomasi360 ve Benimle Oynar Mısın gibi projelerle gençlerin liderlik, diplomasi ve duygusal zeka becerilerini geliştirerek onları geleceğe hazırladıklarını, bu kapsamdaki eğitimler, atölyeler ve saha gezilerine 16 bine yakın öğrencinin katılım sağladığını kaydeden Başkan Altay, üniversite öğrencisi ve çalışan gençleri Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerine katılmaya davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi